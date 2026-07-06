Bilancio Milan 25-26: senza Europa in calo i ricavi da stadio e quelli da diritti tv

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Il Milan tornerà dopo tre anni ad avere un bilancio in rosso, colpa soprattutto del calo dei ricavi dovuto alla mancata partecipazione alla coppe europee

Dopo tre bilanci in utile, il Milan registrerà una perdita di 25 milioni nella stagione 2025-2026. La "colpa" è soprattutto della mancata partecipazione alle competizioni europee che ha fatto calare sia i ricavi da stadio che soprattutto gli introiti da diritti televisivi, che sono diminuiti del 42,40% rispetto alla scorsa stagione (da 154 milioni a 89 milioni di euro). Lo riferisce Calcio e Finanza che aggiunge che complessivamente i ricavi del Diavolo sono stati di 433 milioni di euro, in calo rispetto ai 494 milioni del 2024/2025 (-12,4%). Ci sono stati però due dati che sono migliorati rispetto ad un anno fa, vale ai dire i ricavi commerciali (+5,90%, grazie principalmente al corrispettivo maggiore in arrivo dal main sponsor Emirates) e i ricavi da gestione dei calciatori che, tra plusalenz e altre oprazioni minori, sono arrivati a quota 100 milioni di euro (tra plusvalenze e altre operazioni minori).

Scrive Calcio e Finanza: "In chiusura, rimane la gestione dei diritti dei calciatori, che secondo le stime di Calcio e Finanza varrà quasi un quarto del fatturato toccando quota 100 milioni di euro. Nel 2024/2025 la voce aveva raggiunto i 72,7 milioni di euro, ma le cessioni della scorsa estate – su tutte quelle di Theo Hernandez e Malick Thiaw – unite ai riscatti maturati nel corso della stagione hanno fatto crescere ulteriormente questo dato in casa rossonera".

I RICAVI DEL MILAN NELLA STAGIONE 2025-2026

Ricavi da gare: da 69,157 a 57,3 milioni di euro (-17,60%)

Ricavi commerciali: da 152,327 a 161,3 milioni di euro (+5,90%)

Ricavi da diritti audiovisivi: da 154,216 a 88,8 milioni di euro (-42,4%)

Ricavi da gestione calciatori: da 83,171 a 100 milioni di euro (+20,20%)

Altri ricavi: da 35,299 a 26 milioni di euro (-12,4%)

Totale ricavi: da 494,530 a 433,400 milioni di euro (-12,40%).