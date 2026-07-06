Bilancio Milan 25-26: senza Europa in calo i ricavi da stadio e quelli da diritti tv
Dopo tre bilanci in utile, il Milan registrerà una perdita di 25 milioni nella stagione 2025-2026. La "colpa" è soprattutto della mancata partecipazione alle competizioni europee che ha fatto calare sia i ricavi da stadio che soprattutto gli introiti da diritti televisivi, che sono diminuiti del 42,40% rispetto alla scorsa stagione (da 154 milioni a 89 milioni di euro). Lo riferisce Calcio e Finanza che aggiunge che complessivamente i ricavi del Diavolo sono stati di 433 milioni di euro, in calo rispetto ai 494 milioni del 2024/2025 (-12,4%). Ci sono stati però due dati che sono migliorati rispetto ad un anno fa, vale ai dire i ricavi commerciali (+5,90%, grazie principalmente al corrispettivo maggiore in arrivo dal main sponsor Emirates) e i ricavi da gestione dei calciatori che, tra plusalenz e altre oprazioni minori, sono arrivati a quota 100 milioni di euro (tra plusvalenze e altre operazioni minori).
Scrive Calcio e Finanza: "In chiusura, rimane la gestione dei diritti dei calciatori, che secondo le stime di Calcio e Finanza varrà quasi un quarto del fatturato toccando quota 100 milioni di euro. Nel 2024/2025 la voce aveva raggiunto i 72,7 milioni di euro, ma le cessioni della scorsa estate – su tutte quelle di Theo Hernandez e Malick Thiaw – unite ai riscatti maturati nel corso della stagione hanno fatto crescere ulteriormente questo dato in casa rossonera".
I RICAVI DEL MILAN NELLA STAGIONE 2025-2026
Ricavi da gare: da 69,157 a 57,3 milioni di euro (-17,60%)
Ricavi commerciali: da 152,327 a 161,3 milioni di euro (+5,90%)
Ricavi da diritti audiovisivi: da 154,216 a 88,8 milioni di euro (-42,4%)
Ricavi da gestione calciatori: da 83,171 a 100 milioni di euro (+20,20%)
Altri ricavi: da 35,299 a 26 milioni di euro (-12,4%)
Totale ricavi: da 494,530 a 433,400 milioni di euro (-12,40%).
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