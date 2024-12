MN - Anche Okafor non parte per l'Arabia. Tutti gli altri presenti

vedi letture

Non solo Samuel Chukwueze, anche l'esterno offensivo Noah Okafor non è partito con la squadra alla volta dell'Arabia Saudita dove venerdì alle 20 italiane i rossoneri giocheranno la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Se il nigeriano si è fermato durante la gara contro la Roma, lo svizzero non ha ancora recuperato dall'acciacco post gara contro il Genoa. Il resto della squadra è presente al gran completo, inclusi Rafa Leao e Christian Pulisic.