MN - Arrigoni: "Il Milan ha fatto uno scatto importante, è ancora tutto in ballo"

Daniele Arrigoni, allenatore e selezionatore per la Rappresentativa di Lega Pro, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it commentando la sfida vinta dal Milan contro il Napoli: "Quello del Milan è uno scatto importante ma non definitivo. Ci sono tante partite, le situazioni cambiano di settimana in settimana. Negli scontri diretti il Milan sembra di avere qualcosa in più, a maggior ragione se come penso il campionato si deciderà per pochi punti. È tutto ancora in ballo, se l’Inter vince il recupero con il Bologna torna prima e il Napoli può ancora dire la sua. Ritengo quello attuale uno dei campionati più belli in assoluto degli ultimi anni”.