MN - Atterrato a Linate il nuovo difensore David Odogu

MN - Atterrato a Linate il nuovo difensore David OdoguMilanNews.it
© foto di Andrea Ninni/Image Sport
Oggi alle 15:44News
di Niccolò Crespi
fonte Lorenzo De Angelis, Antonio Vitiello

Sfumati prima Akanji e poi Joe Gomez, il Milan ha deciso di chiudere per il giovane difensore del Wolfsburg David Odogu.

Si tratta di un centrale tedesco classe 2006, altro 1,91 metri, che conta tre presenze (per un totale di 194 minuti giocati) in Bundesliga tra la stagione 2024-2025 e quella in corso, nella quale non ha ancora esordito in campionato.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il nuovo difensore del Milan è da poco atterrato all’aeroporto di Linate per dar via alla sua prima giornata italiana, che lo vedrà impegnato nel solito iter per le visite mediche, idoneità sportiva e firma sul contratto.