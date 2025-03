MN - Barclay (The Sun): "Kulusevski il miglior affare agli Spurs. Gollini pessimo acquisto"

Fabio Paratici prende quota come possibile direttore sportivo del Milan. Ma come sono stati gli ultimi anni del dirigente italiano al Tottenham? Ne abbiamo parlato col collega del Sun, Tom Barclay. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Quali sono le migliori operazioni di mercato che ha fatto al Tottenham?

"Kulusevski è quello che spicca su tutti. È stato il miglior giocatore degli Spurs in questa stagione e prenderlo per 25 milioni di sterline è stato un affare incredibile. Anche Romero, pur spesso infortunato, è stato un buon affare, mentre Bentancur è un bravo giocatore ma è stato troppo spesso indisponibile a causa di infortuni e squalifiche. Paratici ha anche spinto per ingaggiare Djed Spence, che negli ultimi mesi finalmente sta dando buoni risultati".

L'altra faccia della medaglia: acquisti sbagliati?

"Bryan Gil. L'ala spagnola è talentuosa ma non è mai sembrata adatta alla fisicità e all'intensità della Premier League. Il club lo ha costantemente prestato da quando è arrivato e probabilmente ci rimetterà economicamente cedendolo. Anche Pierluigi Gollini è stato un pessimo acquisto, anche se solo in prestito. Paratici pensava che sarebbe stato il successore a lungo termine di Hugo Lloris".