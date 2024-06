MN - Bargiggia: "Se io mi calo nella mentalità di questa società, dove l'allenatore deve essere uno che fa un calcio moderno, Fonseca lo fa attraverso il gioco"

Durante il consueto appuntamento con la live pomeridiana sul canale ufficiale Twitch della redazione di MilanNews.it, il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto sui più importanti temi d'attualità in casa Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Che parere hai su Fonseca?

"Non avendo trattato Conte, tutti gli allenatori di cui si parla abbinati al Milan non trovano riscontro del popolo rossonero. Abbiamo visto anche con Lopetegui quello che è successo. Però se io mi calo nella mentalità di questa società, dove l'allenatore deve essere uno che fa un calcio moderno, in grado di valorizzare i giocatori, e Fonseca lo fa attraverso il gioco, è un giochista. Poi un aziendalista, non è uno che picchia i piedi o che ogni due per tre fa dichiarazioni contro la società come ha fatto Mourinho per due anni e mezzo a Roma o come ha fatto Sarri alla Lazio. Terza cosa: evidentemente si capisce che la società vuole investire poco sull'ingaggio di un allenatore, cioè il giusto, e possibilimente investire di più sulla costruzione di una squadra capace, secondo i loro canoni, di fare bene e migliorarsi nel valore dei singoli. Questa convergenza non convince magari il tifoso, che vuol vincere subito. E' chiaro che adesso a Napoli sono gasati per Conte ed è bastato far arrivare in città o scrivere che alla fine aveva superato Gasperini e si era convinto per far dimenticare tutte le cose brutte successe quest'anno alla squadra ed intorno alla squadra. Però io onestamente, poi se tui mi dici 'Magari io avrei provato con De Zerbi', ma magari anche lì mi dicevano che considerano De Zerbi uno troppo inegralista, uno troppo condizionante, troppo totalizzante".