MN - Berlusconi-Cardinale, Taveggia: "Sarebbe un confronto impari..."

Sei punti dal Bologna quarto in classifica, a nove giornate dalla fine. Impresa possibile? Nel 2002 il Milan si trovò in una situazione simile e riuscì a rimontare. Paolo Taveggia, storico braccio destro di Silvio Berlusconi ed ex direttore organizzativo dei rossoneri, ci ha ricordato quello che era il suo Milan nell'intervista rilasciata in esclusiva a MilanNews.it.

Ancelotti, a differenza di Conceiçao, non è mai stato in discussione nonostante i risultati non arrivassero:

"Mai. La forza di quel Milan è che aveva una forza importante, si faceva una scelta come quella dell'allenatore e la si difendeva e ci si aiutava. Si cercava di costruire qualcosa insieme, si cercava tutti di dare positività. Poi se gli elementi sono di valore i risultati arrivano".

La presenza costante di Berlusconi e Galliani faceva la differenza. Cardinale è invece in America...

"Non facciamo paragoni con Berlusconi, sarebbe un confronto impari…".