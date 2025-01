MN - Bianchin: "Rinnovo Theo? C'è una possibilità. Tutto dipenderà dalle offerta che arriveranno"

Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, il nostro inviato da Riyad ha ascoltato in esclusiva la penna de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin sulle ultime della squadra di Sergio Conceiçao. Queste le sue dichiarazioni a MilanNews.it.

A che punto siamo sul rinnovo di Theo Hernandez. Quale sono le intenzioni di giocatore e Milan?

"Il rinnovo non è avanti come quello di Mike Maignan, che è sostanzialmente fatto. C'è una possibilità di rinnovare. Io credo che la questione sia molto, crudemente, che offerte arrivano per Theo Hernandez. Lui sta serenamente a Milano. Con Fonseca c'era evidentemente un problema, che Fonseca secondo me ha avuto anche un certo coraggio ad affrontare. Vedo che Sergio Conceiçao usa un metodo un po' diverso. È un po' presto per dirlo, però il fatto che nel cerchio dei giocatori alla fine della partita con la Juventus, Conceiçao vada ad abbracciare Theo Hernandez, gli dia un colpo, una pacca, lo tenga vicino a sé, è un segnale. Theo Hernandez ha pubblicato quella scena anche sui social. Arrivano dei messaggi, guarda Pioli cosa ha detto all'intervista a La Gazzetta stamattina. Dice che non c'era giorno in cui non mandasse un messaggio a Theo, dove non lavorasse per tenere Theo su col morale. Con Theo bisogna lavorare più che con altri giocatori, è evidente. Pioli usava bastone e carota, più carota che bastone e credo che Conceiçao vada in quella direzione. Con lui serve dialogo, lo devi coinvolgere probabilmente. Io credo poi che dipenda dalle offerte, perché se arriva un'offerta pesante per Theo Hernandez fai fatica a rifiutarla, perché lui veramente è uno dei tre giocatori più forti nel suo ruolo, quando è centrato. Quindi ci sta che si interessino le squadre di Premier League, come si è interessato il Bayern Monaco. Allo stesso tempo se l'offerta non arriva, ed al momento non arriva, il Milan può tranquillamente continuare con un rinnovo e provare a rivedere il Theo dello scudetto e dell'anno successivo".