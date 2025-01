MN - Bianchin su Ibrahimovic: "Ha commesso degli errori che non rifarà. La chiave è un po' capire cosa diventerà"

vedi letture

Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, il nostro inviato da Riyad ha ascoltato in esclusiva la penna de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin sulle ultime della squadra di Sergio Conceiçao. Queste le sue dichiarazioni a MilanNews.it.

Secondo te questi primi 5 mesi di stagione aiuteranno Ibra a crescere?

"Si, è talmente all'inizio che sicuramente. Lui stesso ha ammesso l'errore di mandare a parlare Fonseca poco prima dell'esonero. È un errore quello che non rifarà. Allo stesso modo ce ne sono altri di cui lui non ha parlato pubblicamente e che non rifarà. La chiave è un po' capire cosa diventerà. È entrato con un ruolo un po' particolare, di Advisor della società, uomo che essenzialmente decide molto in tante aree. Però ad esempio sul calciomercato in estate non è stato l'uoomo centrale. Le trattative le hanno fatte Moncada e Furlani. Forse questo è stato un po' difficile da capire. All'inizio non si capiva cosa avrebbe fattp Ibra. Non sono d'accordo con chi dice che non si capisce cosa faccia Ibra, insomma, l'abbiamo capito. Alcune cose le ha fatte Ibra, altre Furlani altre ancora Moncada. Come evolverà tutto questo è complicato, di sicuro il fatto che RedBird abbia rifinanziato gli darà l'opportunità di continuare questo percorso almeno per il momento".