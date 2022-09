MN - Bianchin su Ibrahimovic: "Me lo aspetto competitivo, altrimenti non tornerebbe in campo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Ibrahimovic: "Mi aspetto momenti di qualità alla Ibrahimovic: me lo aspetto al livello solito, competitivo, per una partita a settimana, altrimenti non tornerebbe a giocare.