MN - Bisantis ritorna su Milan-Spezia: "Vincere queste partite vale tantissimo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giuseppe Bisantis, radiocronista di Rai Sport, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Milan-Spezia: "La prodezza di Giroud è arrivata nel momento in cui il Milan era in calo dal punto di vista fisico, ma a questo serve avere i giocatori migliori. Il Milan ha meritato di vincere per quel che si è visto nel primo tempo e per averla ripresa dopo il pareggio, ma se lo Spezia avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla; nella ripresa ha avuto un ottimo atteggiamento e ha anche rischiato poco. Queste sono quelle partite che valgono tantissimo".