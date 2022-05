MN - Borghi su Maldini e Massara: "La situazione Donnarumma poteva essere un handicap significativo, ma la risposta del Milan è stata chiarissima"

MilanNews.it

Stefano Borghi, giornalista e telecronista di DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sulla società: “Il lavoro a livello di gestione sportiva è stato straordinario. Hanno affrontato ogni situazione e hanno chiuso operazioni importanti. La situazione Donnarumma poteva essere un handicap significativo, ma la risposta del Milan è stata chiarissima. La dirigenza non solo non si è piegata ma è andata a prendere un portiere formidabile. Oggi si parla tanto di scouting, ma non tutti poi sono così all’avanguardia. Il Milan ha una struttura capillare di altissimo livello, ha una società con delle idee che possono soddisfare”.