MN - Bottoni: "Non si capisce chi sia il vice Theo e neppure il senso tecnico della cessione di Kalulu per acquistare Emerson Royal"

La ripresa del campionato è alle porte: sabato alle ore 18 il Milan ospiterà l'Udinese a San Siro e sarà chiamato a mostrare un atteggiamento diverso rispetto a quello visto per un'ora a Leverkusen o per tutta la gara a Firenze. Si entra in un tunnel di sette partite in 21 giorni in cui la stagione rossonera e il futuro di Paulo Fonseca potrebbero essere testati in maniera importante.

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Emanuele Bottoni, Tactical Analyst professionista, 12 anni di esperienza da allenatore e con avventure da vice in Serie A, B e C.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Ci sono carenze strutturali in questa squadra?

"Al Milan mancano esterni veri da poter alternare ai 4 attaccanti esterni in rosa a seconda degli avversari e della turnazione, non c’è un vero centrocampista centrale pur giocando a 2 e quindi si adattano mezzeali che devono rinunciare a diverse loro caratteristiche naturali, non si capisce chi sia il vice Theo e neppure il senso tecnico della cessione di Kalulu per acquistare Emerson Royal. Almeno a destra poteva starci un vero difensore legato ai difensori centrali per la questione del riequilibrio. In sintesi, la squadra, così com’è e con una situazione ambientale compromessa, può fare degli exploit, ma non può avere una vera e propria continuità".