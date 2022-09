MN - Bouzian su Vranckx: "Si dovrà adattare alla A ma si farà valere anche in Italia"

MilanNews.it

Il calciatore belga Sofiane Bouzian, amico ed ex compagno ai tempi del Mechelen di Aster Vranckx, ha parlato così del nuovo calciatore rossonero in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it: "Conosciamo tutti la Serie A, che è un campionato molto tecnico e tattico. Forse avrà bisogno di un po’ di tempo per adattarsi perché la lega italiana è completamente diversa da quella tedesco ma sono sicuro che con il tempo si farà valere anche da voi. Anche perché come ho già detto prima è un tipo molto alla mano che ascolta i consigli che gli vengono dati per crescere…”.