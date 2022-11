MN - Braglia su De Ketelaere: "Credo sia un campione e lo deve diventare. Bisogna fidarsi di Pioli e della società"

MilanNews.it

Per commentare il pareggio del Milan a Cremona e il periodo non proprio brillante dei rossoneri, la redazione di MilanNews.it ha contatta in esclusiva Simone Braglia, ex portiere di Milan e Genoa

Cosa è successo De Ketelaere?

"Ambientarsi non è semplice per la sua età. Credo sia un grande campione e lo deve diventare. Quella rosa che era giovane nel periodo post pandemia ha trovato un qualcosa di maturazione nel tempo, non hanno fatto tutto subito. Ci vuole tempo come tutte le cose, ecco perché bisogna dare tempo a De Ketelaere di entrare in quegli ingranaggi che poi permettono di esprimere le proprie potenzialità".

Come valuti la sua gestione?

"In Italia ci aspettiamo tutto subito: un giocatore è costato quel che è costato allora dall'oggi al domani vogliamo che diventino subito dei campioni. Quando uno è giovane ha bisogno di tempo per inserirsi, ma qua in Italia non c'è questa cultura. Tutto e subito non si può avere con determinati giocatori. Bisogna fidarsi in toto della società e di Pioli, che faccia maturare, con i giusti tempi, il campione De Ketelaere. E' solo il tempo che dirà se De Ketelaere diventerà un grosso campione, e io ne sono certo".