MN - Brambati: "Da Morata mi aspettavo molto di più. Non so se il privato stia incidendo sul campo..."

Intervistato da Milannews.it, Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha rilasciato queste parole su Alvaro Morata e Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord che è nel mirino dei rossoneri:

Morata ancora una volta poco pericoloso in area e dopo metà stagione i primi bilanci non sono certamente positivi

"Da Morata mi aspettavo molto di più, pensavo quando è stato preso che sarebbe stato un plus per il Milan, ma non è così e va fatta una riflessione per l'attacco. Non so se il privato stia incidendo sul campo, può essere".

Gimenez può essere la soluzione?

"Sì, ma più che dal Milan dipende dal Feyenoord. Che peraltro è già certo di fare almeno i playoff di Champions, quindi è tutto da vedere".