MN - Brambati su Allegri: "Mi ha sorpreso, non credevo il Milan potesse giocare e rendere così bene nelle prime partite"

Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Le sue considerazioni mirano al grande equilibrio in Serie A, con il Milan a caccia di un traguardo che fino a qualche mese fa pareva utopia. Delle qualità altalentanti di Leao passando alla gestione di mister Massimiliano Allegri. Questo un estratto delle sue parole sul numero dieci portoghese:

Sullo scudetto

"Credo che il Milan possa arrivare fino in fondo, anche se ad oggi è ancora un po' sotto a Inter e Napoli, ci sono due grandi ipotesi però. Nerazzurri e Napoli hanno le coppe, che è un impegno forte e faticoso, l'Inter poi ha Chivu che è ancora poco esperto secondo me. Il Milan quindi potrà forse viaggiare a fari spenti, avere meno pressione e poter pensare partita dopo partita, e Allegri questo sa come farlo..".

Allegri una garanzia

"Mi ha sorpreso un po', anche perchè non dimentichiamoci che il Milan arriva da una stagione brutta brutta. Questa squadra insieme ad Allegri è finora una sorpresa visti i tempi e i modi di stare in campo, non mi aspettavo un Milan così nelle prime 5-6 partite, Max è una garanzia ti porta sempre qualcosa in cascina".