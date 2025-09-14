MN - Brandao su Rabiot: "Adrien grande giocatore, Marsiglia? Non so cosa sia successo con Rowe.."

MN - Brandao su Rabiot: "Adrien grande giocatore, Marsiglia? Non so cosa sia successo con Rowe.."MilanNews.it
Oggi alle 19:00News
di Niccolò Crespi
fonte Alessandro Schiavone

Che opinione si è fatto sulla lite tra Rabiot e Rowe a Rennes?

"Io non so quello che è successo nello spogliatoio. Io mi occupo sul mio lavoro (allena gli under 23 del Racing Luxembourg ndr). So che sono venuti alle mani ma non conosco i fatti." 

Cosa pensa di Rabiot?

"Che è un grande giocatore."