MN - Brandao su Rabiot: "Adrien grande giocatore, Marsiglia? Non so cosa sia successo con Rowe.."
MilanNews.it
Che opinione si è fatto sulla lite tra Rabiot e Rowe a Rennes?
"Io non so quello che è successo nello spogliatoio. Io mi occupo sul mio lavoro (allena gli under 23 del Racing Luxembourg ndr). So che sono venuti alle mani ma non conosco i fatti."
Cosa pensa di Rabiot?
"Che è un grande giocatore."
Pubblicità
News
MN - Milan-Bologna: sulle maglie dei rossoneri per il riscaldamento ci sarà il logo "DRC – Heart of Africa"
Condò su Gimenez: "In Europa ha sempre fatto bene, ricordo quando fece un ‘mazzo così’ alla Lazio di Sarri”
Le più lette
4 Si dice che con Vlahovic il Milan sarebbe tra le prime 4. E con Nkunku e Gimenez? Allegri: "Mi viene da sorridere"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Difesa senza un vero leader: il miglioramento passa dalla relazione
Luca SerafiniCardinale in subaffitto. Maldini? In una nuova proprietà... I messaggi di Costacurta alla società. Emergenza con il Bologna, ma non può essere un freno
Franco OrdineMilan: stare tutti, ma proprio tutti, con Allegri. Milan-Como a Perth, un pessimo affare
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com