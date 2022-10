MN - Briand: "Sono sicuro che Adli farà la fortuna del Milan in futuro"

MilanNews.it

Jimmy Briand, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi su Yacine Adli: "Yacine è un giocatore giovanissimo con un enorme potenziale, ha tanta qualità. Adesso è arrivato in una grande squadra con tanti campioni come il Milan. E il club deve lasciargli il tempo per prendere confidenza con l'ambiente. Anche al Bordeaux ha avuto bisogno di tempo per adattarsi all’inizio. Io sono sicuro che Adli farà la fortuna del Milan in futuro".