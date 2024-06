MN - Broggini commenta Musah: "Il suo limite è che non ha trovato continuità e ha fatto tanti ruoli. Credo che sia più mezzala che mediano"

All'esordio contro la Bolivia, è stato Pulisic-show. Capitan America ha segnato un gol capolavoro dopo 3 minuti e servito l'assist per il raddoppio di Balogun. Gli Stati Uniti sognano grazie a lui e il Milan ammira da lontano le sue prodezze. Ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto il collega Giuseppe Broggini di Mola TV, che trasmette 23 delle 32 partite del torneo. E ci fa una panoramica anche in chiave mercato delle stelle di questa edizione:

Contro la Bolivia ha giocato un tempo anche Musah. Il centrocampista ha scaldato meno il cuore dei tifosi del Milan. Come lo valuti?

Credo che il suo limite sia stato il non aver trovato continuità d'impiego e l'aver fatto tanti ruoli. Quando ha giocato lo ha fatto per sopperire a delle mancanze. Credo che sia più una mezzala che un mediano, non è riuscito a trovarsi bene il suo ruolo e non so dove potrebbe collocarlo Fonseca. Personalmente è un giocatore che a me piace ed è tecnicamente valido. Poi, la stagione del Milan è stata complessa e non mi sembra il caso di puntare il dito su Musah".