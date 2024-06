MN - Broggini: "Pulisic fisicamente sta benissimo. Negli Usa gioca molto in mezzo al campo, è un numero 10"

All'esordio contro la Bolivia, è stato Pulisic-show. Capitan America ha segnato un gol capolavoro dopo 3 minuti e servito l'assist per il raddoppio di Balogun. Gli Stati Uniti sognano grazie a lui e il Milan ammira da lontano le sue prodezze. Ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto il collega Giuseppe Broggini di Mola TV, che trasmette 23 delle 32 partite del torneo. E ci fa una panoramica anche in chiave mercato delle stelle di questa edizione:

Giuseppe, Pulisic-show all'esordio contro la Bolivia: un gran gol e un assist

"Fisicamente sta benissimo ed è un punto da sottolineare. È arrivato a questa Copa América in gran spolvero".

Contro la Bolivia lo abbiamo visto partire da sinistra, a differenza di ciò he si vede al Milan

"L'ho visto molto bene, del resto è abituato a farlo con la nazionale degli Stati Uniti: parte da sinistra per poi accentrarsi. Ma fa anche il trequartista che parte dal centro e inventa. Gioca molto in mezzo al campo, direi che è un 10 nel vero senso della parola, perché tutto passa da lui ed è la stella più brillante Il capitano tecnico e carismatico nonché l'uomo chiamato a trascinare gli Stati Uniti verso traguardi importanti".