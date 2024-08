MN - Bucchioni: "Milan, l'intelaiatura c'era. Perché Fonseca deve stravolgere il gioco?"

Due giornate ed è già tempo di processi in casa Milan, dopo la pessima prestazione di Parma. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Enzo Bucchioni, in esclusiva per MilanNews.it

Enzo Bucchioni, il pomeriggio di Parma per il Milan è stato un disastro

"Anche col Torino è andata così, poi il risultato è stato recuperato all'ultimo più con l'istinto e l'adrenalina che col gioco".

Fare peggio della prima partita era difficile. Situazione preoccupante?

"Preoccupante sì, perché questo Milan andava semplicemente migliorato dato che la struttura l'ha mantenuta. Un allenatore nuovo che arriva non è che deve stravolgere il gioco. L'intelaiatura c'era già, i nomi quelli dell'anno scorso ma la squadra gioca peggio rispetto a quando c'era Pioli. Tra l'altro a Parma hanno preso un gol identico a quello che gli emiliani avevano segnato alla Fiorentina. Perché non sono stati presi accorgimenti?".