MN - Budel: "Se Bennacer torna al suo livello non credo servano innesti"

L'effetto Conceiçao per certi versi si sta vedendo in un Milan che ha vinto tutte le tre partite sotto la sua gestione in rimonta. L'ultima a Como, con grande sofferenza. Presente al "Sinigaglia" per DAZN, l'ex rossonero Alessandro Budel ci dà il suo punto di vista sulla squadra. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

A centrocampo servono innesti?

"Bennacer è un giocatore necessario e se dovesse tornare al suo livello non credo servano rinforzi. Deve ancora trovare l'alchimia con i compagni di reparto. Per il resto ha delle caratteristiche che gli altri non hanno, perché Fofana è bravo in interdizione ma quando c'è da giocare di fino fa fatica, mentre Reijnders rende più da mezzala".