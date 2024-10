MN - Buriani: "Fofana ha buone qualità d'interdizione. Ma ha bisogno che giri tutta la squadra"

Il Milan torna dalla trasferta di Leverkusen a mani vuote. Zero punti in due partite con un calendario che, va detto, non poteva essere peggiore. Ne abbiamo parlato con uno storico giocatore rossonero come Ruben Buriani, in esclusiva per MilanNews.it

Morata sta dimostrando di essere imprescindibile per questa squadra

"Col Leverkusen mi è piaciuto ma è comunque entrato nell'ultima mezz'ora di gara, quando le squadre erano stanche. Chiaro che se sei fresco fai la differenza. Questo senza nulla togliere a un giocatore di qualità assoluta. Credo che nel complesso la squadra abbia fatto bene in quell'ultimo terzo di gara e con un po' di fortuna in più avrebbe potuto pareggiare. Il problema sono i precedenti 60 minuti".

Sta crescendo Fofana, intanto

"Giocatore che ha buone qualità d'interdizione, copre bene la posizione e fisicamente è forte. Deve essere aiutato dai compagni, perché per fare bene anche il resto della squadra deve stare bene. Per il resto sicuramente è stata una buona scelta quella dei dirigenti, che hanno avuto modo di valutarlo bene nel periodo al Monaco".