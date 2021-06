MN - Cagni su Donnarumma: "Per anni si dice 'questo è il mio posto, la mia squadra' e poi..."

L'allenatore Gigi Cagni è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it e si è così espresso sulla situazione legata a Gigio Donnarumma: “Se uno dice per anni ‘questo è il mio posto, questa è la mia squadra, la maglia, qui sono nato’, con tutto questo affetto e poi per denaro te ne vai… Dovrebbero parlare meno e comportarsi da professionisti. La decisione finale la doveva prendere lui, non mi è sembrato che sia stato Donnarumma a scegliere per sé stesso. Questo non mi piace, i giocatori non sono dei ragazzini. Non è una bella dimostrazione di personalità. Ma poi passare dagli 8 ai 10 milioni, a 22 anni con ancora altri 15 anni di carriera davanti non stai a guardare quanto guadagnerai di soldi che non riuscirai mai a spendere. Maldini e Massara sono stati coerenti. Hanno fatto una cosa eccellente sotto l’aspetto di gestione della situazione; non si sono fatti ricattare che è una cosa rara del calcio di oggi dando un segnale importante a tutti, ai giocatori del Milan, a quelli che verranno e ai procuratori”.