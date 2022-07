MN - Calaiò: "Maldini e Massara hanno dato vita ad un miracolo"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il noto agente di mercato Umberto Calaiò ha risposto ai microfoni di MilanNews.it per parlare di mercato e dell’attualità rossonera alla luce dei rinnovi dirigenziali di Paolo Maldini e Frederic Massara. Queste le sue parole sui rinnovi:

Calaiò lei questi rinnovi se li aspettava prima nelle tempistiche?

“Sì, come tutti. In questo caso si è trattato di rinnovare i due principali pilastri e artifici dello Scudetti insieme a Stefano Pioli. Entrambi hanno dato vita ad un miracolo Milan non tanto per i risultati sportivi quanto più per il percorso fatto dalla società negli ultimi anni tra campo, bilanci e programmazione. Probabilmente si è perso un po’ di tempo, ho capito questo anche dalle parole di Maldini all’uscita della sede dopo il rinnovo”.