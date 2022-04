MilanNews.it

Intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, l'ex attaccante e attuale allenatore Fabrizio Cammarata ha detto la sua sulla prossima imminente sfida di campionato contro il Genoa: "I rossoblù non vivono un bel momento ma da quando è arrivato Blessin hanno acquisito grande temperamento. Il Milan, in ogni caso, non può più sbagliare”.