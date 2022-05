MN - Camolese su Pioli: "Vincere sarebbe la consacrazione di una carriera brillante"

MilanNews.it

Giancarlo Camolese è stato intervistato da MilanNews.it in esclusiva. L'ex allenatore di Serie A ha espresso il suo giudizio sul tecnico rossonero Stefano Pioli (QUI L'INTERVISTA COMPLETA): “Un allenatore molto bravo, per vincere bisogna trovarsi anche nelle condizioni giuste al momento giusto. Credo che col Milan abbia avuto la possibilità, anche grazie alla società, di poter costruire qualcosa e i risultati si stanno vedendo. Lo scorso anno il Milan ha raggiunto una qualificazione in Champions League che mancava da un po’, quest’anno si è confermato ed è lì che lotta per lo Scudetto. Per Pioli vincere questo titolo sarebbe la consacrazione di una carriera brillante”.