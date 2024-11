MN - Cappellini su Camarda: "Un ragazzo che arriva a questi livelli al Milan non è la regola"

Francesco Camarda è stato l'uomo del weekend per il suo esordio da titolare a soli 16 anni. Un talento che continua a bruciare le tappe e che ha superato bene il primo esame, nella complicata trasferta di Cagliari. Ne abbiamo parlato con chi, come lui, ha esordito giovanissimo da titolare al Milan: Massimiliano Cappellini, che si ritrovò a 17 anni a comporre un tridente con Marco van Basten e Pietro Paolo Virdis, imbeccato a centrocampo da Carlo Ancelotti. Da anni all'Empoli dove ricopre attualmente il ruolo di osservatore, Cappellini torna sul suo passato talento precoce e parla dell'attuale enfant terrible rossonero. In esclusiva per MilanNews.it

Sorpreso da questa ascesa fulminea?

"Sicuramente. Un ragazzo che arriva a questi livelli al Milan non è la regola, almeno non ultimamente. È figlio di un settore giovanile che ha dato e sta dando giocatori importanti e questo è un po' l'obiettivo nuovo del club. Devo dire che ha la fortuna di essere ben strutturato fisicamente e tenere botta con i grandi. Certamente ha bisogno di un po' di tempo per adeguarsi".