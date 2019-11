MN - Carbone: "San Siro? Il calcio è in evoluzione. All'estero sono più avanti nelle strutture"

Altro intervento di Angelo Carbone su San Siro e sulle strutture all’estero: “La prima volta che ho giocato a San Siro l’ho fatto in un derby dove ho anche segnato. San Siro è uno stadio straordinario, che crea un’atmosfera importante. Ma il calcio è in grande evoluzione. E questo fa sì che quando si va in giro per il mondo, vedi strutture moderne. Spesso, andando all’estero, vedi che sono molto più avanti di noi nelle strutture. E se vogliamo far crescere in casa i nostri campioni, dobbiamo fare un passo in avanti sotto questo profilo”.