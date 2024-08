MN - Casotti: "Come tipo di giocatore, Vos è un centrocampista che gioca davanti alla difesa"

Il Milan è sempre più vicino ad accogliere in squadra Silvano Vos, talento dell'Ajax che potrebbe sbarcare a Milano per una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Fuori dalle rotazioni di Francesco Farioli ad Amsterdam, il 19enne dovrebbe inizialmente aggregarsi al Milan Futuro di Daniele Bonera, per poi tornare utile in questa o nell'altra stagione anche alla prima squadra di Paulo Fonseca. Di Silvano Vos ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il giornalista Federico Casotti, che ha avuto modo di seguire da vicino il ragazzo nella scorsa stagione.

Che tipo di giocatore è Silvano Vos?

"Come tipo di giocatore è un centrocampista che gioca davanti alla difesa, un recuperatore di palloni che nel 4-2-3-1 può giocare tranquillamente nei due davanti la difesa. È un giocatore che chiaramente va valutato con la tara del tipo di esperienza che fin'ora ha vissuto e che è legata principalmente alla Serie B olandese, che comunque è un livello non molto diverso da quello della C italiana. Ha fatto già della apparizione significative soprattutto lo scorso anno in prima squadra, e penso che possa essere un giocatore che nel Milan Futuro può avere un impatto anche immediato e che poi gradualmente possa essere inserito nell'arco della stagione in prima squadra. Però, sicuramente, il passaggio intermedio del Milan Futuro è funzionale nel non bruciarlo".