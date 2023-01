MN - Che tipo di indicazioni ha dato Pioli in Lazio-Milan? Accomando: "Ai due centrocampisti e a Dest, poi spronava la squadra"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Orazio Accomando, bordocampista per DAZN durante Lazio-Milan, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su che tipo di indicazioni Pioli ha dato più di frequente ieri: "Le indicazioni sono state principalmente di natura tattica. Si rivolgeva ai due centrocampisti ma anche a Dest, a cui chiedeva di stare largo. Poi ha provato a spronare la squadra".