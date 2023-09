MN - Colantuono: "Perché non diciamo la verità? Se il Milan giocasse più coperto, Pioli verrebbe criticato per il motivo opposto"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Stefano Colantuono, tecnico dell’estremo difensore ex Fiorentina, nonché colui che fece esordite Sportiello ai tempi dell’Atalanta (stagione 2013-2014).

I rossoneri sono eccessivamente sbilanciati in avanti e meno propensi alla tutela della fase difensiva?

“Se il Milan giocasse più coperto, Pioli verrebbe criticato per il motivo opposto. In Italia si cerca sempre di trovare il difetto. Perché non diciamo la verità? Ossia che i rossoneri sono una squadra europea, moderna, con i terzini che stringono verso il campo e impostano? Theo è praticamente un’ala! Ogni squadra ha le sue caratteristiche. Quelle del Milan, sono queste”.