MN - Collovati: "Al Milan servono ancora un centrale ed un esterno destro, come ciliegina un vice Ibra"

Fulvio Collovati, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'intervista completa), ha commentato l'acquisto di Sandro Tonali, spostandosi poi sulle altre esigenze del Milan: "Mi ha sorpreso che l'Inter non abbia affondato sul giocatore, ma forse ha puntato su giocatori di maggior esperienza. Il progetto Milan per un ragazzo di 20 anni è una scelta sensata. Per il progetto Milan è un grande colpo. I rossoneri con Tonali e il mercato fatto ad oggi nelle prime quattro ci arriva sicuro, secondo me. Ibrahimovic è il numero uno, ma non può giocare 50 partite. Come ciliegina servirebbe un vice-Ibra, una prima punta. Poi, per alzare ulteriormente l'asticella e puntare addirittura alle prime tre, serve ancora qualcosina. Un rinforzo sulla fascia destra e un centrale di difesa. Per arrivare nelle prime tre serve fare un salto di qualità. Serve prendere un difensore di altezza internazionale. Gabbia può essere una scommessa, ma se vuoi arrivare sul podio servono certezze".