MN - Collovati: "Il Milan si aspettava una Roma più guardinga. Celik ha fatto molto bene, mentre El Shaarawy a destra..."

Milan a testa bassa dopo la sconfitta contro la Roma. Primo round di Europa League ai giallorossi, la strada per Dublino si complica incredibilmente. Grandi lodi nel post-partita nei confronti di Daniele De Rossi abile ad aver vinto anche tatticamente su Stefano Pioli. In esclusiva per MilanNews.it ci dice la sua Fulvio Collovati:

La mossa El Shaarawy a destra è quella che per molti ha fatto la differenza a San Siro

"Chi segue De Rossi noterà che El Shaarawy gioca sempre così quindi non esalterei queste mosse. Per me Celik ad esempio si è comportato molto bene anche da solo contro Leao. Certo, il Milan è stato colto di sorpresa perché si aspettava una Roma più guardinga".