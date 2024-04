MN - Collovati su Pioli: "Se sfuma l'Europa League potrebbe essere rimesso tutto in discussione"

Milan a testa bassa dopo la sconfitta contro la Roma. Primo round di Europa League ai giallorossi, la strada per Dublino si complica incredibilmente. Grandi lodi nel post-partita nei confronti di Daniele De Rossi abile ad aver vinto anche tatticamente su Stefano Pioli. In esclusiva per MilanNews.it ci dice la sua Fulvio Collovati:

Il ritorno può essere un bivio non solo per la stagione del Milan ma anche per il futuro di Stefano Pioli

"Faccio una premessa: ha praticamente accertato il secondo posto in classifica e due anni fa ha vinto uno scudetto, per cui il lavoro è sotto gli occhi di tutti. Certo, l'Europa League è un obiettivo e se dovesse sfumare non mi stupirei che tutto fosse messo in discussione".