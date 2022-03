MN - Colomba su Pioli: "Non è un caso che Tonali e Leao siano esplosi così"

Intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, l'allenatore Franco Colomba ha parlato così del lavoro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA): "Ha trasmesso la giusta mentalità, ha fatto sì che ogni componente della rosa trovasse le energie giuste con fiducia e consapevolezza. Il Milan è la squadra che ha saputo sopperire alle assenze meglio di tutte le altre. Sono mancati giocatori importanti in difesa, in attacco, a centrocampo, persino in porta. E poi ci sono anche altri indizi lampanti della bontà del lavoro di Stefano, perché non è un caso che Tonali e Leao siano esplosi così".