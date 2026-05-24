MN - Continua la contestazione della Sud: "INDEGNI!". Poi i fischi assordanti

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Poco prima la fine della partita, ed anche al termine della stessa, la Curva Sud ha continuato la contestazione contro società...e squadra.

Poco prima la fine della partita dalla Curva Sud si è alzato un coro forte e chiaro: "INDEGNI!". Dopo la mancata qualificazione in Champions League del Milan il tifo rossonero ha voluto far sentire la propria voce delusa e rammaricata, anche perché per buona parte della stagione la formazione di Allegri sembrava averlo in pugno questo obiettivo.

Come dice invece proprio il tecnico rossonero, "Il calcio l'ha creato il Diavolo", che però questa volta ha voltato le spalle a sé stesso, perché una debacle come questa rimarrà sicuramente negli annali, ma in negativo.