MN - Corazzi sul possibile ds rossonero: "Io con Tare e Burdisso ci parlerei"

vedi letture

Il momento del Milan visto dagli occhi di Cronache di Spogliatoio e del suo direttore, Emanuele Corazzi. Per dare uno sguardo diverso a quella che è la situazione attuale dei rossoneri lo abbiamo incontrato telefonicamente con un focus particolare a quelle che sono i trend topic dell’attualità milanista come, ad esempio, quello della nomina di un nuovo direttore sportivo che si andrà a inserire nell’attuale struttura dirigenziale.

Da una ventina di giorni di parla dell’inserimento di un nuovo direttore sportivo. Come vedi questa scelta presa dalla dirigenza rossonera?

“Faccio una premessa che, secondo me, è importante per la figura che verrà innestata. Serve una chiarezza nei processi. Il direttore sportivo, generalmente, è quello che ha la visione totale del club, che sa quanto il club spende, quanto deve valorizzare e poi, sotto la sua area, ha delle sotto-aree di cui prendersi cura, che non sono solo i calciatori. È importante che arrivi un DS e che capisca bene quelle che saranno le sue mansioni. Servirà questa chiarezza nei processi e penso che il Milan abbia bisogno di un direttore sportivo che conosca il calcio italiano, perché serve una figura che conosca non solo i giocatori e gli agenti, ma che conosca anche le dinamiche del calcio italiano che sono diverse da quelle degli altri paesi. Io prenderei una figura del genere. Io ho incontrato due figure che per me sono molto brave come Igli Tare e Nicolas Burdisso, che oggi sono entrambi liberi. Nico non lo ha mai fatto come primo ed è una mente molto fine. Io con loro due ci parlerei, poi non è detto che un nome vada bene per tutte le piazze perché ogni società chiede delle caratteristiche precise. Burdisso a Firenze ha fatto un ottimo lavoro e Igli, secondo me, ha una conoscenza del calcio molto importante. Ed è uno che ha un carisma molto importante e che ti fa capire quando le cose vanno bene e quando devi rigare dritto”.