MN - Cordolcini: "CDK ha tutte le carte in regola per diventare un top, ma non bisogna esagerare con i paragoni"

Alec Cordolcini, collaboratore presso diverse testate nazionali e internazionali e grande esperto di calcio olandese e belga, intervistato da MilanNews.it ha parlato così di Charles De Ketelaere, grande obiettivo del mercato rossonero:

Siamo alla presenza di un potenziale top player?

“E’ presto per dirlo ma le carte in regola le ha tutte. Una cosa non si deve fare, l’esagerazione del paragone. Spesso viene identificato come un nuovo Kakà, non è così. Uno del genere ha bisogno di tempo e pazienza, rispetto a Noa Lang in ogni caso ha una duttilità maggiore che gli consentirà un miglior inserimento nel campionato italiano”.