MN - Cucchi chiaro: "Il Milan del futuro che vuole diventare ancora più forte deve avere in squadra Leao"

© foto di DANIELE MASCOLO

Riccardo Cucchi, noto giornalista, si è così espresso in esclusiva su MilanNews.it sul futuro di Leao: "Non lo so, purtroppo non ho la sfera di cristallo. Io credo che Leao vada confermato perchè è un giocatore straordinario che ha dimostrato le sue qualità. Deve crescere ancora a livello di temperamento e deve essere più continuo, ma quando è in giornata è un attaccante difficilmente marcabile. Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Il Milan del futuro che vuole diventare ancora più forte deve avere in squadra Leao che è un giocatore imprescindibile".