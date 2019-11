MN - Cucchi: "Mercato? A parte Ibra non vedo un Milan pronto ad operare"

Riccardo Cucchi, noto giornalista sportivo, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Milan e del mercato dei rossoneri della prossima sessione a gennaio: “Io non mi aspetto molto, sinceramente. Il Milan ha grandi problemi finanziari. Tra l’altro vorrei che si sgombrasse il campo da un equivoco: un conto è avere il bilancio in rosso e un altro è avere debiti. Il Milan ha il bilancio in rosso, ma non ha debiti. Quindi, sostanzialmente, ha bisogno di aumentare i ricavi. Chi pensa che il Milan sia sull’orlo del fallimento dice una grossa sciocchezza dal punto di vista economico-finanziario e dice una grossa sciocchezza anche dal punto di vista informativo. Non è questo il rischio che corre il Milan, ma deve fare ricavi. Come? È un compito che spetta agli amministratori e alla dirigenza milanista. Ma sinceramente non vedo un Milan, a parte Ibrahimovic (che sarei felice di rivedere in Italia) pronto per operare sul mercato. Spero che non sia chiamato a vendere, anche perché sarebbe sbagliato dal punto di vista tempistico vendere adesso, perché dovrebbe abbassare il valore dei propri giocatori in rosa e andrebbe a indebolire la rosa, pertanto mi auguro che non sia necessario. È chiaro che in questo momento stiano analizzando meglio di chiunque altro come trovare altre fonti di ricavo che possano mettere in equilibrio il bilancio, per cui non credo che assisteremo ad una grande campagna acquisti invernale.”