MN - Cucchi sul derby di Coppa: "Non credo sia decisivo per lo Scudetto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Riccardo Cucchi, noto giornalista e radiocronista, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul derby di Coppa Italia: "Non credo che il derby sia decisivo per lo Scudetto, ma che lo sia per la Coppa Italia che è obiettivo di entrambe. I derby sono gare a parte e non possono essere catalogate nella norma, perché soggette a tanti fattori diversi rispetto a quelli tecnico-tattici. L'Inter ha patito un calo fisico che l'ha cambiata nelle prestazioni e mi pare che ora sia stata recuperata la condizione".