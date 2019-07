Patrick Cutrone partirà oggi pomeriggio per l'Inghilterra e tra stasera e domani mattina svolgerà le visite mediche con Wolverhampton. Mercoledì, il giovane attaccante si allenerà poi per la prima volta con la sua nuova squadra. Il club inglese cercherà di averlo a disposizione già per il preliminare di Europa League contro il Crusaders FC in programma giovedì.