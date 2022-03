MN - Da Cagliari, Zanda: "Giroud e Ibrahimovic i più pericolosi per gli uomini di Mazzarri"

MilanNews.it

© foto di ALBERTO LINGRIA

Luca Zanda, giornalista di calciocasteddu.it, è stato intervistato in esclusiva dalla nostra redazione per parlare di Cagliari-Milan, match in programma sabato sera. Alla domanda quale giocatore rossonero potrà mettere maggiormente in difficoltà la squadra sarda, Zanda ha risposto così: “Il Cagliari tendenzialmente soffre i giocatori rapidi come Leao e Messias. La difesa di Mazzarri ama giocare a uomo pertanto predilige marcare calciatori che danno maggiori punti di riferimento. Detto ciò, non penso si possa comunque affrontare una partita così importante senza prestare particolare attenzione a campioni come Giroud o Ibrahimovic”.