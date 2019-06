MN - Daino: "Giampaolo profilo importante, con lui il Milan sposerebbe un calcio offensivo fatto con due punte e trequartista"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Daniele Daino ha parlato così di Marco Giampaolo: "Sarri sembra molto vicino alla Juve, se non fosse così e ci fosse una minima possibilità di poter lavorare per portarlo al Milan la mia scelta sarebbe tutta su di lui, su una crescita pluriennale per un Milan che deve ripartire con una certa qualità, con una certa competenza sulla guida della panchina rossonera. Giampaolo è comunque un profilo importante, a livello tattico, soprattutto sul modulo che va ad utilizzare. E' uno dei pochi allenatori in Italia che adotta il sistema di gioco con le due punte e il trequartista, il fatto che il Milan vada su questo modulo qui è forse perché i rossoneri sono ancora legati a questa caratteristica di calcio. Se venisse Giampaolo si andrebbe a sposare questa filosofia di calcio offensivo ma prettamente fatto con le due punte e il trequartista. Poi come andrà il Milan con Giampaolo lo scopriremo solo a campionato in corso, questo lo impareremo solo con le partite".