MN - Dalla Danimarca, Bastian-Moeller: "Daramy? È un esterno destro veloce, forte con la palla e tecnicamente abile"

Per parlare del futuro di Mohamed Daramy, obiettivo del Milan, la redazione di MilanNews.it ha contattato David E. Bastian-Moeller, giornalista presso Copenhagen Sundays. Queste le sue parole sul ruolo che ricopre il giocatore e le sue qualità:

Quali sono le sue qualità e dove ancora può migliorare?

"È veloce, forte con la palla e tecnicamente abile. Forse ha bisogno di un po' più di pazienza e sicuramente maturerà nei prossimi anni".

Sappiamo che Daramy può ricoprire diversi ruoli dell’attacco. Ma qual è la posizione migliore in campo per il giocatore?

"Lo vedo sia come ala destra d'attacco che come ala destra di centrocampo. Ha degli slanci potenti".