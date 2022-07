MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Oscar Damiani, agente sportivo ed ex calciatore, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche su Divock Origi: “A me non fa impazzire ma arriva da un top club come il Liverpool. Non sarà un titolare ma potrà essere un’arma in più in determinati momenti della stagione”.