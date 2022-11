MN - De Vecchi: "Il passaggio del turno in Champions darebbe motivazioni in più al Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Walter De Vecchi, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi sulla prossima sfida di Champions League in programma con il Salisburgo: “Il passaggio del turno in Champions League porterebbe un sacco di motivazioni positive in più. L'apporto dello stadio potrà essere decisivo contro il Salisburgo. Al pubblico di San Siro va fatto un grande plauso, Pioli e la sua squadra si sono conquistati il calore della propria gente grazie alle prestazioni e ai risultati. Mi auguro che tutto questo possa durare da qui fino alla fine della stagione. Le prossime partite interne contro Spezia e Fiorentina potranno essere un ulteriore banco di prova”.