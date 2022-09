MN - Dida su Maignan: "Lo metto fra i primi al mondo, piano piano riuscirà a fare sempre bene"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelson Dida, ex portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it nel corso dell'anteprima sul documentario del Milan soffermandosi su Mike Maignan: "Lo metto nei primi sei/dieci al mondo, è in crescita. Cosa gli ho insegnato? Gli ho passato ciò che ho vissuto: arrivare nel Milan significa avere una grande responsabilità. È un ragazzo che non ha avuto una base tecnica e sta migliorando ogni giorno su questo aspetto. Deve essere continuo: piano piano riuscirà a fare sempre bene".